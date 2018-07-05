У Львові пройде II Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера (програма)

10-14 липня у Львові звучатимуть твори австрійського композитора Маттіаса Георга Кендлінгера. Виступатимуть: українсько-австрійський симфонічний оркестр K&K Philharmoniker, Український національний хор Львів, піаністи (Philipp Scheucher (Австрія), François-Xavier Poizat (Франція), віолончеліст Борис Андріанов (Росія), диригенти (Тарас Ленько (Україна), Nicolas Krauze (Франція), Maximilian Kendlinger (Австрія)) та інші.

Програма фестивалю:

10 липня, Львівська обласна філармонія

«Festfanfare» («Святкові фанфари») — Прем’єра

Концерт для віолончелі та оркестру №1 «Unser Vater» («Наш батько»)

Симфонія №3 для оркестру, хору та солістів «Menschenrechte» («Права людини») – Прем’єра

11 липня, Дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької

«Alpine Klänge» («Звуки Альп») для квартету валторн — Прем’єра

Увертюра та «Lebenslied» (« Пісня життя») для фортепіано та басу з опери «Der Priester» («Священик») — Прем’єра

Пісня життя») для фортепіано та басу з опери «Der Priester» («Священик») — Прем’єра Ранні твори для акордеону і струнного секстету (вальси та польки)

12 липня, Львівська обласна філармонія

Увертюра до опери «Der Priester» («Священик»)

Концерт для фортепіано №1 оп. 7 «Larissa» («Лариса»)

Симфонія №2 оп. 9 «Die Österreich-Ukrainische» («Австрійсько-українська»)

14 липня, Львівська обласна філармонія

Симфонічна поема оп. 2 «Der verlorene Sohn» («Блудний син»)

Симфонія №1оп. 4 «Manipulation» («Маніпуляція»)

Маттіас Георг Кендлінгер – народився у 1964 р. в Тіролі (Австрія). Засновник австрійсько-українського симфонічного оркестру K&K Philharmoniker, K&K Балету та Українського національного хору (Львів). Протягом останніх 20 -ти років вони виступають у найкращих залах 19 країн Європи, таких як Herkulessaal Münchner Residenz, Tonhalle Zürich, Kanzerthaus Berlin, Wiener Musikverein, концертних залах Стокгольма, Копенгагена, Мадрида, Осло, Парижа. За час від заснування K&K Philharmoniker записав 30 Live-CD та 6 концертних DVD.

Як композитор Маттіас Кендлінгер привернув до себе увагу симфонічною композицією «Der verlorene Sohn» (прем’єра – квітень 2006 в Gewandhaus Leipzig); першою симфонією «Manipulation» (світова прем’єра — 29 вересня 2012 у Львівській філармонії), медитаційною поемою «Heilung» (прем’єра – червень 2013 під час п’ятого фестивалю Tiroler Beethoven Tage в Австрії); присвяченим власній дружині концертом для фортепіано з оркестром «Larissa» (прем’єра — травень 2014 у Congress Graz).

Постійно зростаюче товариство фанатів оркестру об’єднується в клубі „Freunde der K&K Philharmoniker“ (www.kk-phil.at).

Впевнені, що така подія матиме позитивний вплив на розвиток культурних традицій Львова, — міста, в якому генеруються найкращі ідеї європейського музикування; збагатить культурне життя нашого міста. Фестиваль відбувається вже вдруге, і стане щорічною традицією для Львова.