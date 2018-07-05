У Львові покажуть фільм про Ігоря Калинця

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 9 липня запрошує всіх охочих на перегляд фільму про Ігоря Калинця. О 18.00 у Львівському музеї історії релігії (пл. Музейна, 1) відбудеться захід, приурочений до дня народження Ігоря Калинця. Вхід вільний.

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запрошує всіх поціновувачів поетового таланту на показ нового фільму про нього: «Пан Ніхто, або Йосиф Прекрасний» режисера Олександра Фразе-Фразенка. Символіка цієї назви походить від імен героїв із творів пана Ігоря, – його дитячої казки «Пан ніхто» та повісті «Молімось зорям дальнім», написаної в ув’язненні», – повідомляють організатори.

У фільмі показано один день із життя поета. У сюжеті є архівні кадри виступів та інтерв’ю Ігоря Калинця, зокрема з пам’ятного авторського творчого вечора у Львові 1989 року, де його вітала вщерть переповнена зала з великим синьо-жовтим стягом.

Довідка. Ігор Калинець – український поет, політв’язень, лауреат Шевченківської премії. Свою поезію він об’єднав у два томи: перший – «Пробуджена муза» (вірші 1965−1972, до ув’язнення), другий – «Невольнича муза» (вірші 1972−1981, написані під час 6-річного ув’язнення в концтаборі та 3-річного заслання).