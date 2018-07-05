У ЛНУ домовилися далі домовлятися про паркінг біля вишу

Про це повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Сьогодні, 5 липня, вчена рада університету зібрала перший круглий стіл, присвячений ризикам і наслідкам спроектованого паркінгу. Однак до спільного рішення з Львівською міською радою поки що не дійшли.

Університетська спільнота не раз публічно заявляла, що виступає проти будівництва. Ще в лютому Комісія вченої ради виклала свої висновки в офіційному документі, ознайомитися з яким можна на сайті ВНЗ.

Відповідно до висновків експертної комісії, будівництво багаторівневого паркінгу може спричинити руйнування будівлі самого університету та будинків неподалік, адже це місце розташоване в заплаві річки Полтва. Єдиний варіант збудувати тут споруду – зробити її одноповерховою.

«Невелике заглиблення, яке не спровокує відкриття напірного водоносного горизонту, є безпечним. Однак я не думаю, що підземний однорівневий паркінг суттєво врятує ситуацію з місцями для паркування. Туди зможуть заїхати приблизно 200 машин. Натомість, за прогнозами Львівавтодору, місця потрібні для 7200 авто», – розповів директор Інституту геологічних наук НАН України Петро Гожик.

За даними університетських експертів, автори проекту порушують Закони України «Про природно-заповідний фонд» (ст.ст. 7, 38) та «Про охорону культурної спадщини» (ст.ст. 22, 28, 30). Адже будівництво передбачає зрізування 54 із 68 дерев, розташованих у партерній частині парку імені Франка.

«Львівська міська рада повідомила, що в нашому випадку можна встановити суперфіцій, бо проект нібито покращить структуру парку. Сумніваюся, що парк матиме користь від паркування машин. До того ж, суперфіцій не можна встановити щодо земель, які охороняються природним чи культурним фондом», – прокоментувала завідувач кафедри екології франкового університету Звенислава Мамчур.

Поставили під сумнів і рентабельність проекту. На думку вчених, львів’яни, які звикли безкоштовно паркуватися у центрі, платити за паркінг не захочуть.

«Ідея будівництва паркінгу на площі є ще з 2008 року. Жодного комплексного проекту ніхто не розробляв. Місто просто хотіло заявити про свої плани. Тому ми створили лише транспортну схему, яка й викликала боязнь у наших науковців. Я особисто з ними в багато чому погоджуюсь. Але як архітектор-практик не сприймаю позицію геологів, які не є конструкторами. Геологічні експертизи, власне, й роблять для того, щоб конструктори думали, якими методами вирішувати проблеми. До того ж, ми вивчили досвід Відня. У заплаві Донау-канал такі самі геологічні умови і тим не менш це не завадило побудувати метро та підземні паркінги в щільній історичній забудові. Наразі наше завдання – показати альтернативи, які існують в Європі і пояснити скільки це коштує (а коштує воно дійсно дуже дорого). Чи рентабельно це – е є питанням детального плану території», – прокоментував Юліан Чаплінський.

На наступних круглих столах обіцяють детальніше обговорити кожен аспект будівництва: геологічний, екологічний, правовий, історичний та інші.

Учені вважають, що такі зустрічі необхідні, адже університетську спільноту тривалий час ігнорували.

«Ми планували цю подію, напевно, рази три-чотири . Бо мене і моїх колег абсолютно не задовільнив той формат і професійний рівень так званого громадського обговорення. Це не було «громадсько», і не було фахово. Конструктивний вихід можна знайти лише разом. Але головне – це питання треба обговорити науково-практично. Ми не хочемо, щоб Львів був технополісом, він і надалі повинен залишатися Львовом, але наближеним до тих стандартів, які називають сучасними», – зазначив ректор університету Володимир Мельник.

Науковці заявляють, що готові допомогти у проведенні подальших експертиз і в пошуку альтернатив. Натомість головний архітектор Львова зазначає: «Якщо після цих зустрічей усім стане очевидно, що будувати не треба, Львівська міська рада не робитиме цього. Насправді рекомендації західних фахівців говорять, що паркінги треба віддаляти ще. Але чи нашим людям буде приємно йти пішки з вулиці Степана Бандери, наприклад? Очевидно, що без цього проекту Львову буде потрібне якесь транспортне кільце й одночасне покращення руху громадського транспорту, збільшення його кількості. Ми будемо наполягати на цьому».

Нагадаємо, інвестиційний проект «Реконструкція площі перед головним корпусом ЛНУ ім.І.Франка» депутати Львівської міської ради затвердили ще 2 березня 2017 року.