У Дрогобичі 9 разів на рік вивішуватимуть червоно-чорний прапор поруч із державним

У четвер, 5 липня, депутати Дрогобицької міської ради ухвалили рішення про вивішування разом із державним прапором України червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу

Згідно з цим документом, у Дрогобичі дев’ять разів на рік поруч із державним прапором України на Ратуші та адміністративних будівлях вивішуватимуть обидва прапори. Про це інформує сайт Дрогобицької міськради.

Відповідно до рішення, червоно-чорний стяг на території міста вивішуватимуть: 1 січня – день народження голови проводу ОУН Степана Бандери, 3 лютого – створення ОУН, 5 березня – річниця смерті головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, четверта неділя травня – Свято героїв, 14 червня – день народження полковника армії УНР Євгена Коновальця, 30 червня – проголошення Акта відновлення Української держави, день народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 30 липня – створення УВО (Української військової організації), 14 жовтня – День захисника України, день створення УПА, а також під час пленарних засідань сесій міської ради у дні, які збігаються з переліком визначних свят.