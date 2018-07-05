Таємниці Львова: запитання від Мар’яни Шубер

Наше перше запитання липня задає Мар’яна Шубер. Пані Мар’яна стала єдиною учасницею конкурсу, яка правильно відповіла на усі запитання травня. Тож тепер ми пропонуємо вам відповісти на її запитання.

У Львові досить тривалий час жив та працював відомий математик, професор Львівського державного університету імені Івана Франка Мирон Зарицький. Дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, доктор філософії. У Мирона Зарицького була і не менш відома донька – зв’язкова Романа Шухевича, організатор та керівник українського Червоного Хреста. Прошу назвати як мінімум два її псевдоніми.

Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 12 липня).

Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».

На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.

Умови конкурсу: