Таємниці Львова: запитання від Мар’яни Шубер
Наше перше запитання липня задає Мар’яна Шубер. Пані Мар’яна стала єдиною учасницею конкурсу, яка правильно відповіла на усі запитання травня. Тож тепер ми пропонуємо вам відповісти на її запитання.
У Львові досить тривалий час жив та працював відомий математик, професор Львівського державного університету імені Івана Франка Мирон Зарицький. Дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, доктор філософії. У Мирона Зарицького була і не менш відома донька – зв’язкова Романа Шухевича, організатор та керівник українського Червоного Хреста. Прошу назвати як мінімум два її псевдоніми.
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 12 липня).
Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».
На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.
Умови конкурсу:
- Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
- Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
- Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
- Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
- Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
- Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
- Під час нагородження також розігруватимуть призи серед усіх присутніх.