Роботу експрес-маршруту «Аеропорт — Залізничний вокзал» продовжено

Дію автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал» продовжено до 10 вересня. Автобус й надалі курсуватиме щогодини. Перший рейс о 10:30 з аеропорту, а останній о 20:30 теж з аеропорту. Вартість проїзду залишається 20 грн. Відповідно з вокзалу перший рейс буде о 11:00, а останній о 20:00.

Нагадаємо, на прохання керівництва Львівського міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького управління транспорту ЛМР, після численних нарад та спільних зустрічей з ЛК «АТП-1» і представниками аеропорту, було прийнято рішення про відкриття тимчасового автобусного маршруту сполученням «Аеропорт — Залізничний вокзал». Маршрут запрацював з 10 квітня.