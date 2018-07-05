Програми прикордонного співробітництва можуть зірватись через Мінфін

Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Румунія Україна» та «Чорне море» можуть не відбутися. На цьому наголошує депутатка Оксана Юринець.

Справа у тому, що Міністерство фінансів так і не погодилось виконувати наглядові функції. Адже, згідно з Постановою уряду, відомство має наглядати за витратами через незалежних аудиторів, їхнє погодження, контроль за якістю їхньої роботи, надання роз’яснень про національне законодавство (закупівель, ПДФ, трудового).

Поки ця Постанова не погоджена, реалізація проектів є під серйозною загрозою.

«Підняла це питання на засіданні комітету з питань європейської інтеграції, де якраз у тому місці і в той час опинилися представники фінансового Міністерства і вже сьогодні отримала гарантії, що в відомстві запустили процес погодження документу.Щоб було зрозуміліше, якщо взяти загальний проект програм, то це 283 млн євро. Не треба мати ступінь доктора з математики, щоб конвертувати суму в українську гривню. Це 8 мільярдів гривень на проекти, реалізацію яких опинилися під загрозою через банальну візу Мінфіну», – сказала Оксана Юринець.

За її словами сьогоднішня позиція Мінфіну щодо незгоди виконання покладених на нього функцій ставить реалізацію програм прикордонного співробітництва в цілому і затримує перерахунок коштів на їхню реалізацію.

Довідка

У рамках Європейського Інструменту Сусідства на території України у фінансовій перспективі 2014-2020 років реалізується 4 програми прикордонногоспівробітництва, зокрема:

• Польща-Білорусь-Україна – на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 року №1004-р «Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Польща-Білорусь» 2014-2020 роки» (Угода підписана першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку та торгівлі Степаном Кубівом 19 грудня 2016 року, бюджет програми становить 201 386 002,40 Євро)

• Угорщина-Словаччина-Румунія- Україна – на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 року №1005-р «Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Угорщина-Словаччина- Румунія» 2014-2020 роки» (Угода підписана першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку та торгівлі Степаном Кубівом 19 грудня 2016 року, бюджет програми становить 81 347 200,00 Євро)

• Румунія-Україна – на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 року №1006-р «Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна-Румунія» 2014-2020 роки» (Угода підписана першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку та торгівлі Степаном Кубівом 19 грудня 2016 року, бюджет програми становить 66 000 000,00 Євро)

• Чорне Море – на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 року №1007-р «Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Басейн Чорного Моря» 2014-2020 роки» (Угода підписана першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку та торгівлі Степаном Кубівом 19 грудня 2016 року, бюджет програми становить 53942 456,70 Євро)