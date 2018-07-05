На завтра у Львові прогнозують місцями грози та град

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що 6 липня у Львові вдень – місцями грози, град. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі становитиме 13-15º, удень 26-28º тепла.

На 7 липня синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-17°, вдень 21-26° тепла.

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки. В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80.