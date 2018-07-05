Мешканців області закликають активніше брати участь у земельних торгах

До уваги громадян, фермерів, сільськогосподарських підприємств Львівщини: Львівська обласна державна адміністрація запрошує активніше брати участь у земельних торгах у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для:

– ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

– для ведення фермерського господарства;

– для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (виробництво органічної продукції).

Земельні ділянки, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами відібрано відповідно до пропозицій районних державних адміністрацій та сільських, селищних, міських рад щодо їх інвестиційної привабливості.

Відомості про земельні ділянки, а також інформацію про виконавця земельних торгів можна отримати за посиланням та за контактним телефоном: (032) 235 13 21.

Нагадуємо, що департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації спільно з ГУ Держгеокадастру розробив каталоги інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності – вільних земельних ділянок, що більші 5 га та включених в перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права оренди яких буде продано на земельних торгах. Саме завдяки каталогам інвестори зможуть отримати основну інформацію про земельну ділянку, її основні характеристики (площу, вид угідь, кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності), відстань до автомагістралі, відстань до залізниці), а завдяки картографічним матеріалам інвестор зможе конкретно зрозуміти місце розташування земельної ділянки.

Каталоги висвітлені на сайті Львівської ОДА та на сторінці департаменту агропромислового розвитку