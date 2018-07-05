Львівський зенітний ракетний полк імені Івана Виговського урочисто зустрів воїнів ООС (фото)

Сьогодні, 5 липня, Львівський зенітний ракетний полк імені Івана Виговського повітряного командування «Захід» урочисто зустрів військовослужбовців частини, які виконували завдання за призначенням у складі 80-ї та 95-ї бригад десантно-штурмових військ. Про це повідомляє прес-центр повітряного командування «Захід».

До урочистостей долучилися представники органів місцевої влади: голова Камꞌянка-Бузької районної державної адміністрації, голова Камꞌянка-Бузької міської ради, а також голова районної ради, які привітали воїнів з поверненням та висловили слова вдячності. Під час зустрічі військовослужбовці отримали пам’ятні подарунки, а також були нагороджені грамотами та подяками.