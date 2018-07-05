Еротична комедія «Порядна львівська пані» отримала фінансування

Державне агентство України з питань кіно уклало контракт з компанією Kristi Films про надання кінопроекту «Порядна львівська пані» державної фінансової підтримки. Загальна вартість виробництва короткометражного фільму становить 995 тис. грн.

Короткометражний ігровий фільм Наталі Пасеницької – це еротична комедія за мотивами однойменної книги відомої української письменниці Люби Клименко. Автором сценарію стрічки є Марина Меднікова, продюсером – Юрій Мінзянов.

Головна героїня картини – сучасна інтелігентна жінка Пенелопа, яка живе у Львові і працює в архіві. Життя Пенелопи складається за звичною схемою «родина – робота». Все порядно, культурно, чемно і… нестерпно нудно. Втім, одного чудового дня все змінюється. До архіву приїжджає у відрядження молодий доктор наук Дмитро Остромирський. Зустріч героїв призводить до шалених пристрастей і божевільних вчинків.

«Головний меседж фільму – не треба жити не своїм життям, не треба боятися змін, не треба боятися зустріти щире та ніжне кохання, яке змінює все життя, бо люди мають приносити задоволення та щастя одне одному», – каже продюсер фільму Юрій Мінзянов.

Нагадаємо, що кінопроект «Порядна львівська пані» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.