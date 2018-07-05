Електропоїзд «Львів-Сянки» – знову на маршруті (розклад)

Від сьогодні, 5 липня, капітально відремонтований електропоїзд ЕР2Т-7250 обслуговуватиме маршрут приміського поїзда №6025/6018 Львів–Сянки–Львів. Також у цьому сполученні сьогодні відновлять курсування поїзда №6023/6024, – повідомляє Львівська залізниця.

Поїзд №6025/6018 курсуватиме щодня, зі станції Львів він вирушатиме о 17:40 і прибуватиме на станцію Сянки о 22:40. Зворотно зі станції Сянки поїзд вирушатиме о 04:48 і прибуватиме на станцію Львів о 9:30 год.

Нагадаємо, що цей електропоїзд нещодавно повернувся на Львівську залізницю після капітального ремонту на «Київському електровагоноремонтому заводі». Рухомий склад пройшов комплекс модернізації. Зокрема, замість дерев’яних встановлено блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, вагони обладнано сучасним економним світлодіодним освітленням. Також для безпеки руху у відновлених електропоїздах підвищено надійність ходової частини, замінено застаріле електричне обладнання на сучасне, встановлено нове світлосигнальне обладнання.

Із 5 липня цього року Львівська залізниця відновлює курсування у сполученні Львів–Сянки–Львів поїзда №6023/6024, що вирушатиме зі Львова о 12:38, прибуватиме у Сянки о 16:55 та відправлятиметься зі Сянок о 17:28 із прибуттям до Львова о 22:32.

Також звертаємо увагу пасажирів на зміни у розкладі руху поїзда №6020 Сянки–Львів: відправлення зі Сянок 12:23, Беньова 12:27-12:28, Соколики 12:35-12:36, Турочки 12:43-12:44, Яблонька 12:49-12:50, Н. Яблонька 12:54-12:55, Турка 13:00-13:09, Явора 13:16-13:17, В. Явора 13:21-13:22, Бойківська 13:27-13:28, Волосянка 13:32-13:33, Розлуч 13:37-13:38, Ясениця 13:46-13:47, Лопушанка 13:54-13:55, Стрілки 14:01-14:02, Лужок 14:07-14:08, Бусовисько 14:12-14:13, Терешів Спас 14:18-14:19, Старий Самбір 14:26-14:27, Созань 14:31-14:32, Кар`єр-83 км 14:35-14:36, Турчиновичі 14:39-14:40, Ваньковичі 14:45-14:53, пл. 75 км 14:57-14:58, Самбір 15:06-15:07, пл. 63 км 15:12-15:13, Калинів 15:20-15:21, Конюшки 15:26-15:27, Луки 15:30-15:31, Хлопчиці 15:34-15:35, Новосілки 15:38-15:39, Рудки 15:44-15:45, пл. 39 км 15:48-15:49, Коропуж 15:55-15:56, Хишевичі 16:00-16:01, Комарно 16:07-16:08, Поріччя 16:12-16:13, Любінь Великий 16:18-16:19, Містки 16:25-16:26, Ставчани 16:32-16:33, Оброшин 16:41-16:42, Скнилів 16:49-16:50, прибуття у Львів 17:00.

Зауважимо, що львівські залізничники вже скерувати на капітальний ремонт у ПрАТ «КЕВРЗ» електропоїзд ЕР9Т-747 приписки моторвагонного депо Здолбунів, відновлення якого має завершитися орієнтовно восени. У зв’язку з цим, тимчасово не курсуватиме поїзд №6361/6354 сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів.