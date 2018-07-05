Для літніх львів’ян організували акцію «Краса творить дива»

У Львові для людей поважного віку в Навчальному центрі «Гармонія» провели акцію «Краса творить дива». Під час заходу літні львів’яни, які перебувають на обслуговуванні у Львівському міському територіальному центрі, мали змогу безкоштовно скористатись послугами перукаря, майстра з манікюру й просто приділити час собі, – інформує Управління соціального захисту Львівської міської ради.

«Мета нашої акції – показати дідусям та бабусям, що попри поважний вік, вони все ж залишаються молодими та красивими людьми. І гарно виглядати для них – це нормально! Тому в нас і виникла ідея допомогти їм у цьому. Власне, звернувшись до директора Навчального центру «Гармонія» Чубрікової Еріки Валентиновній, ми отримали позитивний відгук і підтримку, завдяки чому вдалось організувати цей захід. Тож працівниці «Гармонії» подарували літнім людям хороший настрій та відчуття молодості», – розповіла організатор культурно-дозвіллєвої діяльності Львівського міського територіального центру Віра Костецька.

Слід зауважити, що для літніх громадян у центрах дозвілля Львівського міського територіального центру щоденно проводять різнопланові заходи. У кожному заході бере участь 10-15 старших мешканців Львова.