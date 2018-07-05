Дім Франка запрошує на нічну театралізовану екскурсію

13-15 липня відбудеться традиційний Фестиваль «Ніч у Львові». Львів’янам і гостям міста запропонують понад сто нічних екскурсій, атракцій, перформансів у музеях, галереях, театрах, храмах і просто на вулицях та площах міста.

Дім Франка також долучається до фестивалю різноманітними заходами. Зокрема, 13 липня відбудеться театралізована екскурсія «Візит до Франків». На екскурсію збиратимуть три групи (по 10-15 осіб): о 18.00, 19.30, 21.00.

«Це буде мандрівка у часі, так би мовити, екскурс у минуле, що дозволить нашим гостям відчути себе співучасниками Франкової епохи. Ба більше, познайомитися із подружжям Франків – Ольгою та Іваном, які от щойно перебрались жити у свій омріяний будинок на вул. Понінського, оглянути віллу, почути від самого письменника та його дружини про їхнє життя і побут, про їхніх діточок. Дорогі друзі, ваш візит стане для господарів великою приємністю», – кажуть організатори.