61-літня львів’янка встановила рекорд України

На чемпіонаті України з 48-годинного бігу львів’янка Ольга Стадник посіла перше місце серед жінок віком 60+, пробігши 250 км. Це рекорд України у цій категорії, – повідомляє управління молоді та спорту Львова.

Загалом Львівщину представляли троє спортсменів, 61-річна Ольга Стадник, 69-річна Лариса Лабарткава та 44-річний Олексій Сикал. За 48 годин Ольга Стадник змогла пробігти 250,176 км та отримала золоту медаль, Лариса Лабарткава пробігла 229,037 км, отримавши срібло, а Олексій Сикал подолав 161,786 км.

У командному заліку ветерани спорту Львівської області змогли вибороти «срібло» чемпіонату, поступившись марафонцям з Києва. Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 17 областей України, а також з Білорусі, Чехії, Естонії та Польщі.