11 песиків з ЛКП «Лев», про яких ви мріяли (фото)

Нова підбірка собак, які очікують на прилаштування в ЛКП «Лев».

Про якого собаку ви мрієте? Великого? Маленького і кудлатого? Рудого чи вусатого? Просто перегляньте ці фото – і ви знайдете собаку своєї мрії зовсім поряд, в ЛКП «Лев». На вас чекають щодня без вихідних, аби познайомити з вашим майбутнім найкращим другом.

Бім, молодий собаця. Невеличкого розміру. Знає повідок, слухняний та соціалізований.

Кася, молоденька бородата красуня, наразі трішки налякана. Добре виконує команду «сидіти». Здібна до навчання, віддана і добра.

Щиглик. Неймовірний красень. Наразі трішки наляканий, але страшенно любить, коли його гладять. Молодий та слухняний собака.

Ізабель, молоденька красуня. Дуже дружня, активна та гавкуча собачка.

Малюк Арнольд трішки більший за котика, дружелюбний та соціалізований красунчик.

Жорік, молодий собака, дружній та відданий. Суперохоронець.

Еріх, молоденький, дружній і дуже позитивний песик. Підійде на прилаштування у квартиру.

Роберто, гіперактивний вухань 🙂 Любить довгі прогулянки, соціалізований.

Річі, молодий собака, енергійний та дружній, підійде на прилаштування у родину з дітьми.

Ріко, надзвичайно активний і грайливий, підійде на прилаштування в сім’ю з дітьми, які люблять тварин.

Ремарк, молодий метис лабрадора. Життєрадісний та гіперактивний красунчик. Потребує просторого двору, неагресивний.

Нагадаємо, ЛКП «Лев» розташоване у Львові на вул. Промисловій, 56; тел.: 068 535 4545. Працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

Фото: Марта Сирко та Богдан Сонячний