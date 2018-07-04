Зі знайдених у Львові мацев змурують стіну пам’яті (фото)

Про це «Львівській газеті» повідомив керівник Львівського волонтерського центру «Хесед Ар’є» Олександр Назар.

Нині приблизно 100 єврейських мацев лежить на узбіччі вулиці. Однак це ще не всі надгробки. Частина досі залишається під асфальтом.

«Ми підняли плити лише з тієї ділянки дороги, на якій зняли верхній шар. Скільки їх далі, ми не знаємо. Але варто пам’ятати, що люди працювали на волонтерських засадах і ми не можемо експлуатувати їхню працю. На все свій час. Можливо, роботи відновлять, коли асфальт знімуть на новій ділянці», – розповів Олександр Назар.

Дорогу вже засипали галькою, а плити обіцяють вивезти на Янівське кладовище – з надгробків планують змурувати стіну пам’яті. Однак для цього ще треба знайти фінансування.

Львівська міська рада зазначає, що роботи з ремонту дороги відновлять, тільки-но мацеви вивезуть.

Під час Другої світової війни на вулиці Ганни Барвінок дислокувалась німецька військова частина, дорогу до неї вимостили з могильних плит. Згодом радянська влада просто закатала їх асфальтом.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вулиці Ганни Барвінок розпочали ще 15 червня. Однак після того, як зняли верхній шар, місцеві мешканці побачили, що дорога в прямому сенсі вистелена надгробками. Про знахідку повідомили благодійний фонд «Хесед Ар’є», а Франківська районна адміністрація тимчасово припинила ремонт.

Допомогти єврейському товариству зголосилася громадська організація «Будуємо Україну разом». Демонтовувати мацеви почали ще 28 червня. Волонтерів шукали у соціальній мережі Facebook.

Додамо, що на вул. Ганни Барвінок мацеви знаходять уже не вперше – торік волонтери забрали звідти близько 12 плит, частина з яких була на території дитсадка. Також кілька надгробків знаходили у 2008 році.