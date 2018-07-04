Залізничну районну адміністрацію Львова очолила Ірина Джурик
Сьогодні, 4 липня, під час апаратної наради міський голова Льова представив нового голову Залізничного району. Нею стала Ірина Джурик. Досі вона була заступником голови районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства, а також виконувала обов’язки керівника району.
«Є вакансія керівника Залізничного району. Ірина Степанівна себе зарекомендувала відповідальним працівником, з хорошої сторони. Було би логічно, щоб вона очолила район і могла повноцінно зайнятись роботою», — сказав під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.
Довідка
Джурик Ірина Степанівна
Освіта: 1982−1986 р.р. — середньо-спеціальна. Львівський житлово-комунальний технікум, за спеціальністю технічна експлуатація будинків, кваліфікація технік-будівельник.
2008 р. — вища. Львівський національний університет ім. І. Франка, за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.
Досвід роботи:
Квітень 1986 р. — січень 1990 р. — Житлово-експлуатаційне об’єднання Червоноармійського району м. Львова (ЖЕК-502), майстер по експлуатації.
Січень 1990 р. — березень 1990 р. — виробниче об’єднання житлово-комунального господарства Червоноармійського району м. Львова, інженер ЖЕК -502.
Квітень 1990 р. — липень 2001 р. — ЖЕК -502 Личаківського району м. Львова, майстер з експлуатації на 3-ій дільниці.
Серпень 2001 р. — січень 2007 р. — відділ житлового господарства Личаківського району м. Львова, заступник начальника відділу житлового господарства.
Січень 2007 р.- травень 2007 р. — ТзОВ «ВІП БУД», юристконсульт.
Листопад 2007 р. — 2013 р. — головний спеціаліст юридичного відділу Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради.
Листопад 2013 р.- листопад 2017 р. — начальник відділу житлового господарства Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради.
З листопада 2017 р. — заступник голови районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради.
З 19.03.2018 р. — в.о. голови Залізничної районної адміністрації, заступник голови з питань житлово-комунального господарства.