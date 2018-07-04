Залізничну районну адміністрацію Львова очолила Ірина Джурик

Досі вона була заступником голови районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства та виконувала обов’язки керівника району

Сьогодні, 4 липня, під час апаратної наради міський голова Льова представив нового голову Залізничного району. Нею стала Ірина Джурик. Досі вона була заступником голови районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства, а також виконувала обов’язки керівника району.

«Є вакансія керівника Залізничного району. Ірина Степанівна себе зарекомендувала відповідальним працівником, з хорошої сторони. Було би логічно, щоб вона очолила район і могла повноцінно зайнятись роботою», — сказав під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.

Довідка

Джурик Ірина Степанівна

Освіта: 1982−1986 р.р. — середньо-спеціальна. Львівський житлово-комунальний технікум, за спеціальністю технічна експлуатація будинків, кваліфікація технік-будівельник.

2008 р. — вища. Львівський національний університет ім. І. Франка, за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.

Досвід роботи:

Квітень 1986 р. — січень 1990 р . — Житлово-експлуатаційне об’єднання Червоноармійського району м. Львова (ЖЕК-502), майстер по експлуатації.

Січень 1990 р. — березень 1990 р . — виробниче об’єднання житлово-комунального господарства Червоноармійського району м. Львова, інженер ЖЕК -502.

Квітень 1990 р. — липень 2001 р . — ЖЕК -502 Личаківського району м. Львова, майстер з експлуатації на 3-ій дільниці.

Серпень 2001 р. — січень 2007 р . — відділ житлового господарства Личаківського району м. Львова, заступник начальника відділу житлового господарства.

Січень 2007 р.- травень 2007 р . — ТзОВ «ВІП БУД», юристконсульт.

Листопад 2007 р. — 2013 р . — головний спеціаліст юридичного відділу Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради.

Листопад 2013 р.- листопад 2017 р . — начальник відділу житлового господарства Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради.

З листопада 2017 р . — заступник голови районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради.