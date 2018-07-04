Як подолати тривожність: поради фахівців

Поганий настрій, порушення сну, надмірна чутливість до шуму або ж періодичне пришвидшення дихання та серцебиття. Зазвичай так проявляються симптоми тривожності, які відчував багато-хто з нас.

Мешканці великих міст переживають схожі симптоми майже кожного дня. Дослідження вказують, що вони мають на 21% вищий ризик появи тривожних розладів та на 39% – розладів настрою, ніж мешканці сільської місцевості (https://goo.gl/fvKCTp). Тому якщо ви живете у великому місті, а переїздити до сільської місцевості не збираєтеся – не варто перейматися ще більше. Найкращий спосіб боротися з тривожністю – підібрати свої дієві лайфхаки.

Перш за все, варто розуміти, що відчувати тривогу час від часу – це нормально. Часто це захисна реакція організму на небезпечні ситуації та порушення зони комфорту. Більш того, в певних випадках незначна тривожність може бути корисною. Наприклад, це відчуття може сприяти тому, що ви більш відповідально поставитесь до важливого завдання.

Проте через постійне відчуття тривожності підвищується рівень гормону стресу кортизолу та артеріальний тиск, що з часом може збільшити ризики появи хвороб серця, розвитку інсульту та хвороб нирок. Крім цього, погіршується і ваша якість життя. Тому дуже важливо вміти протистояти цьому стану та навчитися його контролювати. Ось кілька простих порад, які допоможуть боротись з тривожністю:

Найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності є прості фізичні вправи. Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі, наприклад, біг чи велопрогулянки, та зробіть її регулярною частиною вашого життя. Ось інструкція, як займатися спортом, якщо ви дуже багато працюєте і вам здається, що на регулярні тренування не вистачає часу (https://goo.gl/g2Lf8D).

Відмовтесь від кофеїну та лікарських засобів та речовин, які можуть спричинити розвиток симптомів тривожності.

Вивчайте техніки глибокого дихання, медитації та покращення усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м‘язів та посилити відчуття спокою.

Намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час. Щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном.

Якщо відчуття тривожності триває більше 6 місяців – обов‘язково проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, вам знадобиться спеціальне лікування та направлення до фахівця в області психічного здоров’я.

Інколи відчуття тривожності може бути схожим на вантажівку, яка ось-ось вас зачепить. Тому будьте уважними до свого організму та намагайтесь швидко реагувати на потеніцйні небезпеки. Адже відчуття тривожності та стресу заважає нам функціонувати, працювати, спілкуватися з іншими та може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.