Від Білорусі до Англії … До Львова їдуть декілька сотень футбольних фанатів (розклад, фото)

У турнірі візьмуть участь фан-збірні з Франції, Швеції, Ірландії, Шотландії, Болгарії, Румунії, Білорусі та Латвії

У Львові з 13 по 15 липня триватиме міжнародний фан-турнір для футбольних вболівальників під назвою «EUROFANZ»

Вони вміють не лише пристрасно вболівати з свої улюблені клуби, а вправно грають у футбол самі… Свої футбольні таланти демонструватимуть у Львові, де вже з наступного тижня розпочнеться дванадцятий за ліком футбольний турнір між вболівальниками «EUROFANZ-2018» .

У цьогорічному турнірі візьмуть участь фан-збірні з Франції, Швеції, Ірландії, Шотландії, Болгарії, Румунії, Білорусі та Латвії.

А також фан-команди клубів:

«Ньюкасл» (Англія), «Геренвен», «Феєнорд» (обидві – Нідерланди), «АІК» (Швеція), «Бала Таун» (Уельс), «Гельсінкі» (Фінляндія), «Динамо Мінськ» (Білорусь), «Зімбру» (Молдова), «Збройовка Брно», «Словацко» (обидві – Чехія), «Дукла» (Словаччина), плюс 2 команди від України – «Карпати» та фан-збірна України.

Розпочнуться змагання в п’ятницю, 13 липня, а завершаться у неділю, 15-го.

Окрім футболу, захід має і благодійну мету: в перерві фінального поєдинку відбудеться акція «Фанати Європи – львівським дітям» (делегації вболівальників передадуть гуманітарну допомогу діткам з львівського дитячого будинку.

Адреси стадіонів і дати проведення матчів:

Стадіон «Прогрес» (м. Львів, вул. Б. Януша, 1):

13 липня (10:00 – 20:00), 14 липня (10:30 – 16:30)

Стадіон Львівського Національного аграрного університету (смт. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1):

13 липня (10:00 – 17:30), 14 липня (10:30 – 16:30)

Стадіон СКА (м. Львів, вул. Клепарівська, 39а):

15 липня (10:30 – 15:30) (фінальні матчі турніру, нагородження)

Усі матчі проходитимуть під живий коментар найкращих львівських коментаторів і музичний супровід.