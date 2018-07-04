За нетверезе водіння можна буде “сісти” на 10 років

Сьогодні, 4 липня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №7064 ” Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах”.

Тож за нетверезе водіння, що спричинило смерть, можна буде отримати позбавлення волі на термін від 8 до 10 років без права керувати транспортним засобом до 10 років.

“Якщо ж особа, яка позбавлена права керувати транспортним засобом за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, не маючи права на керування транспортним засобом керувала ним, – передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво”, – пропонує законопроект.

Додамо, що зараз покарання є значно легшими. Якщо водій спричинив ДТП, внаслідок якого жертав отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, його оштрафують на суму від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів, виправними роботами на термін до 2 років, арештом на 6 місяців чи позбавленням волі на 2 роки без права водити автомобілі 3 роки.

Якщо ж випадок летальний, горе-водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, і лише якщо загинуло більше людей – від 5 до 10 років.

Цікаво, що зараз у ВР зареєстрували також законопроект, який каратиме тих, хто не пристібається в автомобілі ременями безпеки.