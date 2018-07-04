«Укртрансгаз» приписує «Львівгазу» неіснуючий борг 194,5 млн грн

«Укртрансгаз» штучно завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як газ закуплений для послуг балансування – 61,7 млн грн, а також пені та штрафи - 132,8 млн грн

«Укртрансгаз» намагається через суд стягнути з ПАТ «Львівгаз» 194,5 млн грн. за газ, котрий спожили підприємства теплової енергетики Львівщини. Це начебто заборгованість газорозподільного підприємства за послуги балансування. «Львівгаз» буде доказувати неправомірність дій «Укртрансгазу» в судовому порядку.

Оператор ГТС в судовому порядку намагається стягнути з ПАТ «Львівгаз» вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствами теплової енергетики впродовж минулих опалювальних періодів 2016-2017 рр. «Укртрансгаз» штучно завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як газ закуплений для послуг балансування – 61,7 млн грн, а також пені та штрафи – 132,8 млн грн.

НАК «Нафтогаз України» систематично відмовляє тепловикам у підписанні актів прийняття-передачі газу по соціальній ціні. Відсутність актів приймання-передачі є формальною підставою для визнання споживання природного газу з порушенням вимог чинного законодавства. Після чого «Укртрансгаз» безпідставно відносить обсяги споживання виробників тепла небалансом ПАТ «Львівгаз».

«Врегулювання «небалансів» має принести НАК «Нафтогаз України», «Укртрансгазу» та «Укргазвидобуванню», вдвічі вищий дохід, ніж поставки газу по затвердженній урядом моделі. Автори штучних «небалансів» розраховують на те, що газорозподільні підприємства переведуть ці борги на виробників тепла. Все це може призвести до банкрутства десятків, а то й сотень комунальних підприємств», – зазначає Голова Правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

За дорученням уряду, саме НАК “Нафтогаз України” є єдиним постачальником газу для ТКЕ. ПАТ «Львівгаз» надає тільки послуги з розподілу природного газу цим споживачам. Але до сьогодні оператор ГТС не надав “Львівгазу” інформацію, хто був постачальником цього газу.

Інфомаційна довідка:

ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.