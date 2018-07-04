На Форумі представлять звіт реалізації проекту «Навчальні семінари для фахівців та батьків про філософію, зміст та практику раннього втручання»

11 липня у Львові відбудеться Регіональний Форум «За раннє втручання» за участі представників міської та обласної влади, представників вищих навчальних закладів та фахівців-практиків, а також батьків дітей з особливими потребами та громадських діячів. Організатори заходу – ГО «Розправлені крила», НРЦ «Джерело» та ЗУГО «Безмежний діалог».

Метою Регіонального Форуму «За раннє втручання» є аналіз наявної системи надання ранньої допомоги сім’ям, які виховують дітей з порушенням розвитку й узгодження спільних дій щодо відкриття центрів раннього втручання в районах Львівської області найближчим часом. Також на Форумі буде представлено звіт реалізації проекту «Навчальні семінари для фахівців та батьків про філософію, зміст та практику раннього втручання», який діяв в регіоні з березня 2018 року.

Регіональний Форум «За раннє втручання» відбудеться в середу, 11 липня 2018 року, в актовій залі НРЦ «Джерело» (м.Львів, проспект Червоної Калини 86А). Тривалість – 10.00 – 14.00.

Довідка. Раннє втручання – це визнана у світі система комплексної допомоги дітям з порушеннями розвитку чи ризиком їх виникнення, спрямована на розвиток дитини і нормалізацію життя її сім’ї.

Проект «Навчальні семінари для фахівців (сімейний лікар, інтерн, психолог, корекційний педагог, соціальний працівник) та батьків про філософію, зміст та практику раннього втручання» впроваджується за фінансування Європейського Союзу (ЄС) ГО «Розправлені крила», БУ НРЦ «Джерело» та ЗУГО «Безмежний діалог» в рамках ініціативи «Ефективні партнерства з впровадження раннього втручання в Україні. Ініціативи з підвищення спроможностей батьківських НДО», що реалізується Громадською спілкою «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», Благодійним фондом «Інститут раннього втручання» і HealthProm. Його реалізація стартувала 19 березня і триватиме до 25 липня 2018 року.