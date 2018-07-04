У липні у Стрийському парку відбудуться кінопокази просто неба (розклад)

Із 23 липня по 12 серпня, о 20:30 у Стрийському парку біля головної арки (вул. Паркова), транслюватимуться кінопокази відомих кінострічок. Адміністрація парку запрошує львів’ян та гостей міста теплими літніми вечорами насолодитися приємним переглядом фільмів під відкритим зоряним небом. Кінопокази будуть безкоштовними.

Розклад кіносеансів:

1. Їсти, молитися, кохати · 24 липня, 06 серпня

2. Щоденник пам’яті · 25 липня, 12 серпня

3. Французький поцілунок · 26 липня, 07 серпня

4. Сніданок у Тіффані · 27 липня, 11 серпня

5. Ноттінг Гілл · 28 липня, 05 серпня

6. День бабака · 29 липня, 08 серпня

7. Вам лист · 30 липня, 04 серпня

8. Хороший рік · 31 липня, 03 серпня

9. Щоденник Бріджит Джонс · 01 серпня, 09 серпня

10. Це безглузде кохання · 02 серпня, 10 серпня