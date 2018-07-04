Сьогодні в Україні відзначають День Нацполіції

«Служити і захищати» – таким є девіз створеної три роки тому національної поліції, яка сьогодні відзначає професійне свято. Три роки тому указом Президента українці позбулись слова міліціонер, натомість отримали нове сучасне визначення для місцевих правоохоронців – поліцейський.

До 2018 року зазначене свято відзначалося 04 серпня — у день підписання Президентом України Закону України «Про Національну поліцію». Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97 внесено зміну до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 693, яким встановлено, що День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня. Раніше, як правило, професійні свята встановлювалися виходячи з дня прийняття того чи іншого закону[

«Три роки тому Верховна рада України прийняла закон, згідно якого в нашій державі повинен був з’явитись правоохоронний орган, який відповідав би рівню передових країн – Національна поліція України. Це були непрості три роки, але ми, незважаючи на труднощі, на зміни в законодавстві, на бойові дії на сході держави, вистояли і зуміли протистояти криміналітету, який фактично відкрив у нас у тилу другий фронт. В нас є досягнення – і це відзначають громадяни, котрі повірили у нову поліцію, звертаються до нас зі своїми проблемами і очікують від нас допомоги. Я дякую усім працівникам поліції Львівщини,, дякую вашим сім’ям за терпіння і бажаю вам усім міцного здоров’я, хай вас оберігає -Господь. Слава Україні», – говорить начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.