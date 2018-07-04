Шевченківський гай обіцяє феєричну екскурсію під час «Ночі у Львові»

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує 13 липня о 19.45, 20.30, 21.15 та 22.00 на нічну феєричну екскурсію «Обрядові забави на Петра».

«Щороку Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького бере участь у фестивалі «Ніч у Львові». Щорічно музей дивує своїх відвідувачів етно-забавами, викликає неабияке зацікавлення. Цьогоріч ми очікуємо на велику кількість відвідувачів фестивалю «Ніч у Львові», — зазначає Марта Іванишин, організатор проекту «Ніч у Львові».

Так, у церкві Св. Михаїла (пам’ятка народної архітектури 19 ст.) кожен охочий зможе дізнатися більше про апостолів Петра і Павла та про особливості петрівського посту. Вузькими стежинами гаю пройти до хати музиканта та під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень — петрівочок. Дівчата зможуть завітати на «прочухрини» — веселі посиденьки не без користі. Хлопці зможуть пізнати давнє ремесло — бондарство. Охочі зможуть зустрітися із «щезником» та його підступною гостинністю. Потрапити на озеро сповнене чарами купальської ночі та романтичну фотозону. А іменинникам — прийняти святкові вітання та стати учасником «Петрування» — колоритної забави з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням із «чимось» для гумору, а також вбрати основний атрибут свята — вільху.

Тривалість екскурсії — півтори години. Квитки можна придбати лише заздалегідь онлайн ticketclub.com.ua/event/4275 або в касах за адресою: антикафе CoMMuna вул. Галицька 1 (2-й поверх) працює цілодобово, COME IN вул. С. Крушельницької з 10.00 — 23.00.