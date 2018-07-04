На станції Підзамче у Львові чоловік потрапив під електровоз

Уночі, 4 липня, о 01:05 у Львові на вул. Огіркова, 2, на залізничній станції “Підзамче” резервний електровоз травмував чоловіка.

Потерпілого у важкому стані госпіталізовано в ЛШМД. Затримки руху поїздів не було.

Особа потерпілого та обставини події з′ясовуються.

Також 3 липня о 08:55 на перегоні “Комарно – Коропуж” електропоїзд № 6019 в складі 6 вагонів сполученням “Львів – Сянки” смертельно травмував жителя м. Дрогобич, 1942 року народження. Затримка поїзду склала 28 хвилин. Обставини події з′ясовуються.