На кількох вулицях Галицького району Львова запровадили нову схему руху транспорту

Як повідомив Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації, від сьогодні, 4 липня, розпочала діяти нова схема організації дорожнього руху на пл. Шашкевича, вул. Бібліотечній, вул. Матейка, вул. Рилєєва. Усі необхідні дорожні знаки встановлено.

«Від сьогодні, 4 липня, почала діяти нова схема організації дорожнього руху на невеличких вулицях нашого району. Йдеться про вул. Бібліотечну, вул. Матейка, вул. Рилєєва, пл. Шашкевича. Усі необхідні дорожні знаки встановлено. Однак ще між вул. Технічна і вул. Бібіліотечна буде облаштовано пішохідний перехід і встановлено острівець безпеки та ще один дорожній знак», — повідомив Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

Відповідно до нової схеми, пл. Шашкевича, на ділянці від вул. Бандери до вул. Дорошенка, яка була двосторонньою, стала односторонньою в напрямку до вул. Дорошенка. Натомість на вул. Бібліотечній замість одностороннього впровадили двосторонній рух.

Крім того, рух транспорту на вул. Матейка, на ділянці від вул. Рилєєва до вул. Технічної розвернули в протилежний бік — до вул. Рилєєва, а сама вул. Рилєєва стала односторонньою в напрямку до вул. Устияновича.

Нагадаємо, на звернення керівництва Львівського органного залу, в кінці березня цього року, на території між Органним залом і вул. С. Бандери було облаштовано пішохідну зону.