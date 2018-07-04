На Бродівщині правоохоронці розшукали восьмирічного хлопчика

У Бродівський відділ поліції 3 липня о 23:50 звернулась 29-річна мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що близько 21:00 її восьмирічний син вийшов з дому та досі не повернувся. Спроби матері самостійно розшукати хлопчика виявились безрезультатними, тоді вона звернулась по допомогу до правоохоронців.

Відомості за цим фактом були внесені у ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, дитину було оголошено у розшук.

Уже за кілька годин, близько 02:30 працівники Бродівського відділу поліції та слідчо-оперативна група розшукали хлопчика, котрий спав у приміщенні закинутої ферми у селі.

Медики не виявили на тілі дитини тілесних ушкоджень, далі з ним працюватиме психолог. Поліцейські встановлюють обставини події.