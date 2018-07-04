«Ігри Нескорених» у Сприні зберуть молодих патріотів

У вівторок, 10 липня, у селі Сприня Самбірського району на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» імені Кирила Осьмака відбудеться відкриття v військово-спортивної патріотичної гри «Ігри Нескорених». Початок – о 12:00.

11 липня 2018 року виповнюється 74-роки відтоді, як у гірському селі Сприня на Самбірщині відбувся Великий Збір і була створена Українська Головна Визвольна Рада (УГВР).

З цієї нагоди вже традиційно у Сприні відбудеться військово-спортивна патріотична гра «Ігри Нескорених». Ігри триватимуть з 9 до 15 липня. Вони пройдуть на території спортивно-туристичного оздоровчого табору «Прикарпаття» імені Кирила Осьмака.

Організаторами заходу є Львівська обласна рада й облдержадміністрація, районні ради і райадміністрації Самбірщини, Мостищини, Городоччини та Пустомитівщини.

Такий патріотичний змаг, починаючи від 2017 року, набув статусу загальноукраїнського. В «Іграх Нескорених» 2018-го візьмуть участь близько сотні осіб, хлопців і дівчат віком 15-18 років з різних областей нашої держави.

Протягом тижня юнаки змагатимуться у таких конкуренціях: стрільба, повстанський біатлон, перетягування линви, розпалювання багаття, перегони, гирьовий спорт, армреслінг, відун, повстанська пісня. Один день змагань буде присвячено сходженню на гору Діл – повстанським історичним маршрутом, де у 1944 році діяла підстаршинська школа УПА, а торік було відкрито найвищу в Європі дерев’яну Вежу Пам’яті.



Важливим елементом під час Ігор буде вивчення історії національно-визвольного руху українського народу під час другої світової війни – доби УПА, а також сучасної військової справи. Для учасників таборування заплановані показові навчання та презентації військової справи військових частин Самбірщини інженерів саперів, інженерів радіаційного, хімічного біологічного захисту та авіаторів. Громадські волонтери навчатимуть учнів тактичній медицині. Військові пригощатимуть учнівську молодь польовою кухнею. Щодня під час табору відбуватимуться майстер-класи, конкурс патріотичної пісні та демонстрація історичних художніх та документальних фільмів. У таборі відбудеться презентація волонтерського фото проекту «Якби не війна» та демонстрація фільму «Кіборги»

Цього року участь у змаганнях братимуть 4 команди Львівщини Самбірського, Городоцького, Мостиського та Пустомитівського районів, команди Луганської, Донецької, Херсонської та Полтавської областей. Молодіжні посланці зустрінуться у Сприні, де свого часу засновники УГВР творили історію – в 1944 році боролися проти більшовицької окупації, прокладали шлях до незалежності України.

Слід додати, що нагородження команд та головне святкування 74-ї річниці створення УГВР відбудеться 15 липня.