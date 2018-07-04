Фахівців з України запрошують до участі в американській програмі бізнес-стажування з енергоефективності

У програмі візьмуть участь компанії з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України

Фахівців із України, які працюють за напрямком «Енергоефективність та відновлювані джерела енергії в цивільному і комерційному будівництві», запрошують до участі в американській програмі бізнес-стажування.

Програму реалізуватимуть у межах співпраці Ради голів державних адміністрацій з Американською Комерційною Службою Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Програмою SABIT, яку спонсорує Міністерство Торгівлі США.

Для участі у Програмі стажування запрошують:

– Будівельні компанії, які займаються цивільним і комерційним будівництвом;

– Спеціалісти, які приймають технічні та фінансові рішення в компанії (головні інженери, керівники проектів);

– Асоціації, постачальників і виробників будівельних матеріалів.

У програмі візьмуть участь компанії з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України.

Вимоги до кандидатів:

– Значний досвід роботи в даній галузі;

– Керівна посада в своїй компанії;

– Знання англійської мови необов’язкове.

Розгляд і відбір кандидатів на участь у Програмі проведе Міністерство торгівлі США. Остаточне рішення щодо складу учасників приймає Програма САБІТ у Вашингтоні.

Стажування фінансується Міністерством торгівлі США: програма САБІТ покриває витрати, пов’язані з перельотом з Києва до США і назад; проживання, програму навчальних занять; послуги перекладачів в робочі години; медичну страховку на випадок екстреної необхідності і 400 доларів США на непередбачені витрати на весь період стажування.

Документи необхідні для участі у конкурсі:

– Анкета з фотографією заповнена англійською мовою;

– Копія першої сторінки закордонного паспорту (з анкетними даними);

– Лист рекомендація (англійською мовою).

Документи необхідно надіслати на електронну адресу: NataIiia.Shknyeyeva@trade.gov, одним файлом у форматі .pdf. Кінцевий термін надсилання анкет – 13 липня.

Детальнішу інформацію про Програму, умови участі, зразок анкети, інструкцію із її заповнення розміщена на офіційному сайті РГДА, у розділі «РГДА», підрозділ «Документи», пункт 13, за посиланням.

Координатор програми SABIT при Посольстві Сполучених Штатів Америки у Києві – Наталія Шкнеєвоїза, Email: NataIiia.Shknyeyeva@trade.gov, тел. + 38 044 521 5222, + 38 063 298 8267, факс: +38 044 521 5430.

Зазначимо, що стажування у США триватиме з 27 жовтня до 17 листопада.