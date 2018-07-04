Для дрогобицьких школярів закуплять антисколіозні й регульовані парти

Про це повідомляють у відділі освіти Дрогобицької міської ради. Відповідно до результатів проведеного тендеру через систему закупівель ProZorro, для цьогорічних першачків закуплять 1170 наборів на загальну суму 930 тис. грн.

Вартість одного набору, до складу якого входять парта і стілець, становить 795 грн. За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього простору, набори, які закуплять для дрогобицьких першачків, будуть антисколіозними, регульованими, із закругленими стільцями, спинками і сидіннями, а також з підставками для приладдя на робочому столі, зручними та адаптованими до зросту дітей.

Читайте також: Українські першокласники вивчатимуть англійську мову за підручником Кембриджу