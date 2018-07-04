Де знайти екобус у Львові в липні (графік)
У Львові приймають відпрацьовані лампи й батарейки для утилізації
Для зручності мешканців, які здають відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, екобуси мають зупинки у всіх районах Львова, а також у Винниках, Брюховичах і Рудно. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію.
Нагадаємо, на сьогодні у Львові є 207 пунктів збору батарейок: у школах, на комунальних підприємствах, у супермаркетах, на ринках тощо.
Графік стоянок екобуса на липень 2018 року: