Бієнале Довіри оголошує конкурс плакатів

Бієнале Довіри, що відбудеться у Львові 19-21 жовтня, оголошує конкурс плакатів на тему довіри

Призовий фонд конкурсу становить 6 тисяч євро. Кінцевий термін подачі робіт – 17 вересня 2018 року (реєстрація на участь у конкурсі – до 25 липня 2018).

Голова журі конкурсу – Яцек Ягельський, проректор Познанської Академії мистецтв (Польща).

Секретар журі – Богдан Шумилович, керівник «Міського медіа архіву», Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів).

Мистецтво довіри

Довіряти чи не довіряти? Чи можливе мистецтво без довіри – до автора, до глядача, до простору, в якому воно живе? Чи можливо збудувати безпечну та надійну платформу для розвитку будь-чого, не довіряючи? Пропонуємо митцям осмислити ці питання, взявши участь у конкурсі плакатів, що відбудеться в рамках Бієнале Довіри (докладніше на poster.biennaleoftrust.org).

Чому саме плакат?

Це одна з найлаконічніших, при цьому найдієвіших художніх форм. Вплив плакату є буквально відчутним, він працює тут і зараз. Багатовимірність та багатопрочитуваність будь-якої теми, яких майже неможливо отримати у розмовах і дискусіях, легко досягається через мистецтво. Запрошуємо до участі у конкурсі не лише графіків-плакатистів, а й усіх, хто має творчі ідеї на задану тему.

Як це буде відбуватися?

Митці подають заявки на участь у конкурсі до 25 липня, створюють та відсилають готові роботи в електронному вигляді, оформлені відповідно до конкурсних вимог, не пізніше 15 вересня.

Журі уважно розглядає усі роботи, подані відповідно до вимог конкурсу, та обирає 30 найкращих плакатів і трьох призерів.

Бієнале довіри готує експозиції з найкращих 30 робіт конкурсу у міському просторі Львова та інших міст України; нагороджує трьох переможців грошовими призами.

Докладніше: poster.biennaleoftrust.org