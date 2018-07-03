Завтра у Львові презентують виставку гуцульських портретів

В експозиції - 30 робіт про Карпати, портрети гуцулів

Завтра, 4 липня, о 16:00 у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського (вул. Франка, 154) відбудеться відкриття виставки “Окраса Гуцульського краю. Портрети гуцулів у творчому доробку художників Ігоря Гапона та Ореста Косара”, – пише портал “Фотографії старого Львова”.

На спільній виставці двох художників представлено близько 30 робіт об’єднаних однією темою — казкові Карпати, чарівність яких показана крізь призму жанрових портретів.

Ігор Гапон народився 1960 р. у Львові. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша та Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва.

Орест Косар народився у 1955 р. у Зборові, що на Тернопільщині. Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Саме Львів, як символ творчої свободи з його особливою, декоративною школою живопису, став для художника визначальним для становлення живописних засад.