За незаконну вирубку та контрабанду лісу «садитимуть»

За нелегальний вивіз деревини за кордон «світитиме» від 3 до 5 років

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів”, – пише «Українська правда».

За ухвалення відповідного законопроекту №5495 за основу та в цілому проголосували 234 народні депутати.

Метою закону є забезпечення збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконне вирубування лісу та подальший його експорт поза митним контролем (контрабанду).

Законом передбачено, що обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.

При цьому здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, встановленого цією статтею, покладено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Згідно із законом, незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 30, а на посадових осіб – від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, передбачають накладення штрафу на громадян від 30 до 60, а на посадових осіб – від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення ж або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення; пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30, на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, законом вносяться доповнення до Кримінального кодексу, за якими переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Та сама дія, вчинена особою, яка раніше вчинила один із злочинів, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, караються штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Цей закон набуває чинності з 1 січня 2019 року. При цьому тимчасово, строком на вісім років з дня набрання чинності, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної.

Нагадаємо, у більшості випадків за незаконну вирубку лісу українські суди призначають мінімальне покарання у вигляді штрафу 5,1 тисячі гривень.