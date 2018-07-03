Українські туристи нарешті повернулися з Тунісу: як убезпечити себе від «пасток» на відпочинку

Юристи радять уважно вивчати договори з туроператором, зважати на те, чи буде чартерний чи регулярний рейс

Майже тисяча українських туристів, які через борги туроператора чотири доби не могли вилетіти з Тунісу, нарешті повернулись додому. Ще двісті туристів аналогічні проблеми застали в Албанії.

Що робитимуть люди після зіпсованої відпустки, і як себе перестрахувати від подібних ситуацій, – радять юристи.

Львів’янин Микола Фуртак відпочивав у Тунісі разом із вагітною дружиною. Відпустка скінчилась, однак ще чотири дні по тому вони і близько тисячі інших українців були у підвішеному стані. Виліт в Україну постійно переносили. А попавши врешті додому Микола певен – подаватиме до суду.

«Готуватимемо колективний позов. Чим більше людей до нього долучиться, тим краще. Щоправда, є сумніви в позитивному результатів. Як нам повідомили, компанія «BRAVO» вже змінила назву», – коментує чоловік.

Та навіть за таких умов притягнути туристичну фірму до відповідальності можна, переконана адвокат Лілія Баюш.

«Бажано не зволікати з цим. І в судовому порядку можна навіть заборонити будь-які, у тому числі реєстраційні дії для цього турпоператора, намагання щось змінити», – радить вона.

А щоб максимально убезпечити себе від таких ситуацій, каже юрист, треба уважно читати, що підписуєте. Зокрема, звернути увагу, чи переліт здійснюватиметься чартером чи регулярним рейсом. Адже повернути кошти за придбаний квиток на чартерний рейс практично не можливо.

І ще, акцентують експерти, щоб туроператор не почувався безкарним, слід обов’язково наполягати на відшкодуванні моральних збитків.

Зазначимо, що після скандалу Міністерство закордонних справ на своєму сайті також опублікувало рекомендації для туристів. МЗС, зокрема, радить скористатись Добровільною реєстрацією українських громадян при подорожах за кордон, яка називається «ДРУГ», опція може допомогти у форс мажорних ситуаціях. Крім того, у відомстві рекомендують вивчити права пасажирів, уся інформація стосовно них є на веб-ресурсі Державної авіаційної служби України.