У Краковці в подорожнього виявили шаблі та багнет-ножі (фото)

На кордоні з Польщею під час спільного прикордонно-митного оформлення подорожніх було виявлено 3 старовинні шаблі та 4 багнет-ножі. Про це інформує інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Сьогодні вранці в пункті пропуску «Краковець» під час огляду автомобілів, якими подорожні їхали в Україну прикордонники разом з працівниками митниці ДФС виявили декілька одиниць холодної зброї. Чотири багнети, 3 шаблі та військовий шолом перевозив смугою руху «зелений коридор» поміж пакунків з особистими речами у своєму мікроавтобусі марки Мерседес 29-річний мешканець Чернівецької області. Про факт виявлення не задекларованих предметів, які крім іншого можуть мати і культурну цінність, правоохоронці поінформували співробітників Нацполіції України.

Зброю вилучили представники оперативно-слідчої групи для проведення експертизи та надання правової оцінки.