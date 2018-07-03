Стенфорд обрав трьох українців, які навчатимуться на програмі для майбутніх лідерів

Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету відібрав з-поміж 668 аплікантів тих, кому вдалось отримати стипендію Стенфорда. Троє українців пройдуть 10-місячну освітню програму для нових лідерів – The Ukrainian Emerging Leaders Program, – інформує сайт Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету.

За свої громадські досягнення, лідерські якості та внесок в політичний і соціальний розвиток України місце на програмі отримали (на фото зліва направо):

Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі;

Іван Приймаченко, засновник освітньої онлайн платформи Prometheus;

Олександра Устинова, член Правління Центру протидії корупції.

Навчання стартує у вересні 2018 року. На стипендіатів чекають академічні курси, події, менторство, візити до кампаній Кремнієвої долини і робота над власними проектами.

Про програму:

The Ukrainian Emerging Leaders Program – це 10-місячна академічна програма Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету. Мета програми – допомогти стипендіатам розширити свій академічний фундамент, покращити лідерські якості та отримати закордонний досвід. Все це для того, щоб, повернувшись в Україну, вони могли впроваджувати рушійні зміни для реформування держави.

Програма проходить під керівництвом директора Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету – всесвітньо відомого професора Френсіса Фукуями. Програму засновано за підтримки Western NIS Enterprise Fund, Святослава Вакарчука, Томаша Фіала, Рустема Умерова, Олександра Косована, а також Віктора та Ірини Іванчук.