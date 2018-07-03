Стартував прийом заяв на молодшого спеціаліста

В Україні розпочалася вступна кампанія і для тих, хто поступає у навчальні заклади на базі 9 класу. Схема подачі заяв для таких вступників дещо інша – вони роблять це виключно у паперовій формі у приймальній комісії.

Документи можна подати до 18:00 14 липня. Загалом потрібен такий набір:

•документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року), та його копію

•військово-облікові документи

•документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, а також їхні копії

•документи, які підтверджують право на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

•чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклад може вимагати якісь індивідуальні документи, якщо це передбачають його Правила прийому, пов’язані із особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію

Від 15 до 22 липня триватимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди. А 24 липня до 12:00 заклади повинні оприлюднити рейтингові списки.

Зарахування на бюджетні місця відбуватиметься до 18-ї години 30 липня, а на контракт – у дві хвилі: до 2 серпня та до 30 серпня.