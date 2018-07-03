Сьогодні на виплату зарплати шахтарям скерують 30 млн грн

До кінця тижня обіцяють ще 18 мільйонів гривень

Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. За його словами, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик телефоном поінформував, що сьогодні на виплату зарплати гірникам скерують 30 млн грн.

«До кінця тижня на виплату гірникам надійде ще 18 мільйонів гривень. Сьогодні вдасться виплатити 88% заробітної плати за травень», – зазначив Ростислав Замлинський.

Фонд заробітної плати за травень становить орієнтовно 135 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні на міжнародній трасі (М-09) сполученням Львів – Рава-Руська біля с. Воля-Висоцька група представників Регіонального об’єднання незалежної профспілки гірників України проводила акцію протесту з вимогою виплати заборгованої заробітної плати. Також гірники ДП «Львіввугілля» вийшли з цією вимогою під стіни Львівської облдержадміністрації.

Після запевнень Замлинського у тому, що гроші будуть, шахтарі завершили акцію.