Сьогодні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ

«Вам довірено унікальну і надважливу місію — спільно із екіпажами авіаційних бригад, у взаємодії із бойовими побратимами різних видів і родів військ на суші та морі цілодобово боронити українське небо над нашими містами, стратегічними об’єктами, угрупованнями сил оборони й позиціями наших бійців», – йдеться у привітанні.

Міністр зазначив, що впродовж останніх чотирьох років зенітні ракетні війська пройшли шлях відновлення й осучаснення та здобули колосальний бойовий досвід. Тепер вони є потужним та ефективним компонентом нашої оборони, який здатний захистити повітряний простір над українським тереном від практично всіх існуючих засобів нападу.

«Пишаюся вами — українськими зенітниками ракетниками! Ви опановуєте нову техніку, нові бойові прийоми, вам вдалося провести безліч успішних операцій, у скарбниці вашого вишколу — сотні навчань різного рівня, а на рахунку бойового застосування — десятки знищених безпілотних літальних апаратів загарбника.

Зичу вам усім і надалі покращувати професійну майстерність та зміцнювати бойовий дух. Україна робитиме все можливе, щоб у вас було якомога більше сучасної та модернізованої техніки, здатної ефективно працювати в сучасних умовах.

Щиро вдячний кожному з вас за високий патріотизм та професіоналізм, відданість військовій справі, зразкову службу й сумлінність.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових успіхів у шляхетній справі служіння Вітчизні!» – додав Степан Полторак.