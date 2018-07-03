Румун хотів незаконно провезти цигарки через українсько-польський кордон

Тютюнові вироби 25-річний громадянин Румунії заховав конструктивних порожнинах автомобіля «Мерседес Віто».

Під час перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор». Про наявність сигарет у декларації та під час усного опитування не повідомив. Під час митного оформлення у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. Тож автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів і товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу і виявили приховані цигарки.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол. Цигарки вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.