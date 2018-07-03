Рейс зі Львова в Неаполь знову затримується

Про це повідомляють на офіційному сайті Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького

Згідно з розкладом, літак мав вилетіти о 16.45. Про те, скільки доведеться чекати, інформації поки що немає.

Проблеми з авіаперевізником уже не вперше.

Нагадаємо, рейс ERN278 авіакомпанія Ernest Airlines мала здійснити ще 1 липня. Однак із технічних причин його спершу перенесли на наступний день, потім оголосили про затримку і врешті-решт скасували. 50 пасажирів поселили у готель «Дністер». Вилетіти їм вдалося лише сьогодні о 10.45.

Нині зі львівського аеропорту не можуть вилетіти й до Батумі. Рейс 221 авіакомпанії Yanair також затримується. Учора рейси перевізника Барселона-Львів-Барселона також не відбулися вчасно.