На Жидачівщині поліцейські виявили плантацію коноплі

Загалом вилучено майже 400 рослин, які скерували на експертизу

В одному із сіл на території Жидачівського району працівники сектору реагування патрульної поліції виявили посіви рослин, схожих на коноплю, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що присадибна ділянка належить 62-річному місцевому мешканцю. Майже 400 рослин було вилучено та скеровано на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.