На Яворівщині відбудеться Міжнародний фестиваль української пісні «Молода Галичина»

Упродовж 7-12 липня у Новояворівську відбудеться Міжнародний фестиваль молодих виконавців української пісні «Молода Галичина», – про це повідомили сьогодні під час прес-конференції.

“Ми горді, що є партнерами цього фестивалю, який є актуальним не лише у масштабах області, але й України та світу. Учасники, які приїжджають до нас багато дізнаються про нас і несуть інформацію про нашу культуру, історію у світ. Це теплий мистецький захід із талановитою молоддю, відомими культурними діячами і ця комунікація приносить позитивні результати”, – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Цьогоріч учасниками фестивалю є 116 представників з усіх регіонів України та 13 країн світу.

“Головна тема фестивалю – українська пісня, усі виконавці, незалежно звідки приїхали, виконуватимуть українську сучасну пісню, фольк у сучасній обробці”, – зазначила організатор фестивалю Наталія Коваль.

У межах заходу також відбудуться майстер-класи, розважальні конкурси, творчі зустрічі, екскурсійні події тощо.