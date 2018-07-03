На висадку дерев у Львові потратять близько 1 млн грн

У 2018 році уже висадили 400 дерев. У планах ще висадка 1 тис дерев восени. Загалом на це передбачено близько 1 млн гривень, – повідомляє департамент містобудування Львівської міської оади, озеленення заплановано на осінь.

«Торік ми висадили близько 6 тисяч дерев при зрізанні 2 тисяч дерев. Якщо в 2016 ми висадили 3 тисячі дерев, і майже 3 тисячі орієнтовно зрізали, то в 2017-ому ми висадили 6 тисяч дерев, а зрізали 2 тисячі. Чи буде така змога цього року? Фактично ми втратили весняний період, бо дуже швидкий відбувся перехід із зими одразу в літо. Ми не мали великого терміну для висадки нових дерев. Зараз відбувається тендер. Ми активно готуємся вже на осінню висадку дерев», – розповів Сергій Коровайник, директор департаменту містобудування ЛМР.

За його словами, у міськраді розробили так звану електронну карту висадки дерев. Вона буде на сайті, тож кожен зможе побачити, які території у Львові потребують озеленення, і долучитися до процесу.

«На карті ми показали місця нових насаджень і які породи дерев слід садити. Карта ще буде оновлюватися», – говорить чиновник.