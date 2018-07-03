На Львівщині затримали трьох хлопців, які намагалися викрасти комп’ютерну техніку

Одному з них 19 років, ще двоє – 16-річні

У Буський відділ поліції 2 липня близько 23.40 надійшло повідомлення від охоронця одного з державних підприємств про те, що в адміністративну будівлю проникли невідомі особи та, на його думку, мають намір вчинити крадіжку.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. Зайшовши в будівлю, правоохоронці виявили трьох чоловіків, які намагалися викрасти комп’ютерну техніку, та затримали їх, після чого викликали слідчо-оперативну групу.

Особи зловмисників встановлено – ними виявилися троє мешканців району: 19-річний і двоє віком 16 років. Старшого затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.