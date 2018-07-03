На Львівщині затримали сержанта, який торгував боєприпасами (фото)

Військовослужбовця спіймали «на гарячому»

На Львівщині сержант торгував вибуховими речовинами та боєприпасами: 2 гранатами РГД-5, 20 пороховими зарядами та понад 200 патронами калібру 7,62 мм, за що виручив 4000 гривень. Про це повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.



Військовослужбовця викрили на гарячому вчора, 2 липня, військові прокурори Львівського гарнізону спільно з оперативниками УСБУ у Львівській області на черговій спробі реалізації партії боєприпасів. Там же його і затримали.

4000 гривень, бойові припаси та вибухові речовини виявили й вилучили в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (збут бойових припасів, вибухових речовин) та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – додали у прес-службі Військової прокуратури Західного регіону.