На Львівщині судитимуть чиновницю, яка за хабарі оформляла документи перевізникам

До «бізнесу» жінка залучила ще й власного чоловіка, який виступав посередником

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчого управління обласної поліції та прокуратури області викрили злочинну схему, яку використовувала у своїй діяльності керівник відділу територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті.

Чиновниця, створюючи штучний дефіцит бланків дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, в подальшому за певну винагороду «допомагала» з їх отриманням. У якості посередника виступав чоловік зловмисниці.

У березні подружжя викрили правоохоронці під час одержання чергової винагороди у розмірі 1 000 доларів США. У чоловіка-посередника під час затримання було вилучено 3 200 доларів США, 10 000 гривень, 24 незаповнені бланки дозволів, «чорнові» записи з номерами бланків та сум коштів, одержаних за їх видачу.

Під час санкціонованого обшуку за місцем роботи та проживання подружжя було виявлено та вилучено понад 16 000 доларів США, 48 000 гривень та 11 000 євро.

Чиновницю та її чоловіка правоохоронці затримали в порядку, передбаченому ст.. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.